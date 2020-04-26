今天下午4點在輔仁大學足球場進行的2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第三輪的賽事，由地主航源FC對上璉紅台體，航源靠著巴西外援盧安（Luan Anderson）獨進2球加持，2比0氣走台體獲得勝利。

賽前中華足協邀請新北地檢署李冠輝檢察官及職棒工會周志遜副主任為各隊領隊、教練、裁判、球員進行防賭宣導，團結一致保護國內體育環境，開場航源與台體分別擺出4-4-2及4-1-4-1的陣型應戰，比賽第24分鐘航源日籍外援下野淳在截斷台體防守球員的傳球後，一口氣從右路深入禁區，吸引多名防守球員上前後橫傳給禁區另一側的巴西籍外援盧安，後者順利將球踢進，航源FC以1比0領先。

下半場開始沒多久台體譚亦善傷退下場，球隊在鋒線上頓失一名大將，比賽第70分鐘航源盧安接獲劉智文傳球，盧安一個吊球越過門將直接破網，為航源貢獻第2顆進球，最後航源便以2比0擊敗台體，取得本賽季的第2場勝利。

(中時 )