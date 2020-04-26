台北市錢櫃發生大火，消防大隊指出，5項消防設備全關，這是嚴重的人為疏失。網友認為，這次大火真要算責任，無論如何是算不到台北市長柯文哲身上。這事件對阿伯最傷的，恐怕還是他無心市政、專注黨務的標籤，會被再次強化。

有網友在PTT政黑版留言表示，一來消防設備如果是人為關掉的，這消防安檢做上百次也防不了這問題；二來今天是禮拜天，台北市長又不是得24小時在台北待命，柯P也5小時後就回台北了。

該網友認為，這件事對柯P最傷的，恐怕還是他無心市政、專注黨務的標籤會被再次強化，現在已經有市政全扔給副市長黃珊珊，柯P抽身跑黨務的形象在了，這次大火也是黃珊珊先到現場，而柯人卻在枋寮的窘境，這只會讓他的負面形象一再被鞏固和強化，落得一個只顧選舉不顧市政的罵名。

另有網友認為，這件事直接影響到一個東西：大巨蛋。本來大巨蛋打算拚6月復工，預計2022年初完工，剛好在柯P的台北市長任滿之前。但是這場錢櫃大火，燒出的就是公安這個議題。KTV大火造成至少5人死亡。一個百貨商場的大巨蛋大火的話，後面加3個零可能都不止。柯P有可能沒辦法看到大巨蛋完工並剪綵，這對他要競選2024總統，是最大的打擊。

(中時電子報)