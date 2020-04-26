錢櫃林森店火災造成五死慘劇，其中還有一名是錢櫃資深員工，錢櫃執行長連福財晚間表示，保險部分會再跟保險公司確認，目前先對每位罹難者家屬致贈10萬元慰問金，並到醫院探望受傷者給予慰問金，其他部分後續再處理。

錢櫃林森店遭北市府勒令停業，錢櫃今晚發出重訊，表示該門市首季營業額約占錢櫃合併營收8.8％，概算約8,100萬元。由於錢櫃只在興櫃掛牌，反而是好樂迪持錢櫃股權26.06％，明天恐遭逢賣壓。

錢櫃林森店有投保相關財產保險及公共安全責任險，涉及事故鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜。據了解，林森店是由富邦產險承保，對於傷亡者都有承保，每一事故的傷亡合計最高可理賠6,000萬元。

林森北路是錢櫃的起家厝，全盛時期原本有三間門市。同業指出，錢櫃全台16家門市，林森店營收比重近1成，主要原因是林森店客源多是上班族及附近酒客，客單價高，停業對錢櫃營收及獲利能力將是一大重擊。

錢櫃也發出聲明，表示造成民眾傷亡及社會高度關切，對此深表歉意。也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

(中時 )