上市公司「好樂迪股份有限公司」（9943）對於因錢櫃KTV台北市林森北路店發生火警釀傷亡一事，26日晚間發出重大訊息指出，好樂迪持有錢櫃股份26.06%，待錢櫃公司釐清相關損失後，好樂迪再公告財務業務影響程度。

好樂迪重訊指出，因迪廣(即錢櫃林森店)於今日上午發生火災，目前損失尚無法估計，該公司係本公司轉投資(持股26.06%)之錢櫃公司100%持有之公司。待錢櫃公司釐清相關損失後，本公司將依該結果公告對本公司財務業務影響程度。

重大訊息全文如下：

1.事實發生日:109/04/26

2.公司名稱:好樂迪股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因(錢櫃林森店)迪廣國際(股)公司於今日上午發生火災，目前

損失尚無法估計，該公司係本公司轉投資(持股26.06%)之錢櫃公司100%持

有之公司。

6.因應措施:待錢櫃公司釐清相關損失後，本公司將依該結果公告對本公司

財務業務影響程度。

7.其他應敘明事項:無。

(中時電子報)