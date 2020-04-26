新北市副市長謝政達今（26日）晚間9時許率領公安小組至板橋區同學匯KTV及全家興KTV進行聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（26日）晚間9時許率領公安小組至板橋區同學匯KTV及全家興KTV進行聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（26日）晚間9時許率領公安小組至板橋區同學匯KTV及全家興KTV進行聯合稽查。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（26日）晚間9時許率領公安小組至板橋區同學匯KTV及全家興KTV進行聯合稽查。謝政達表示，除了公安聯合稽查外，更要求業者落實相關防疫碩施，量測體溫、佩戴口罩、保持社交距離等，確保全民健康與安全。

謝政達表示，稽查結果包廂內人潮過多，已要求業者改善並未再度不定期稽查，另外，強行進入口及逃生通道遭封死，相關已登記，後續會再度稽查，若不合格將予以開罰。工務局人員補充說明，若兩項缺失若不改善將可開罰6萬至30萬元。

經新北市府統計，截至4月21日止，轄內共計130家已配合市府防疫政策停歇業，為避免業者私自營業，每日由各警察分局派員巡查，經查業者均已配合停歇業。而市府公安小組每日也針對此類公共場所排定聯合稽查。

消防局表示，新北市轄內錢櫃、星聚點、好樂迪等連鎖KTV共16 家，各項消防安全設備等，今年3月已全數完成消防複查，檢查結果均符合規定，近3年皆無因缺失未改善遭處罰鍰的紀錄。

板橋警分局表示，防疫重點期間，將持續配合市府實施公安稽查工作，此外市府公安聯合稽查小組亦將持續針對消防安檢等各項稽查作為加強查察，防止重大傷亡事故發生，以保護市民安全；另板橋警分局再次呼籲，提醒民眾防疫期間應盡量待在家中，避免前往人潮聚集的場所、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

(中時 )