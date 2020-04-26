疫情下許多演出停演，劇場人該如何尋找新出路？導演許栢昂近期嘗試從劇場走入市場，到菜市場擺攤，他表示，「我想知道自己學了一輩子的表演藝術，到底能不能跟大眾連結？究竟能不能養活自己？走入市場，是很好的劇場實踐，能向大眾學習。」

許栢昂觀察，其實處理訂單、打電話叫貨或是找場地，都與平常在劇場所從事的行政與幕後工作無異，「但面對的群眾很不一樣，在市場叫賣，並不是賣力，就能吸引人過來，更需要洞察人心，抓準顧客心理。」

許栢昂出生於1983年，是中國戲曲學院戲劇與影視學碩士，長年以傳統戲曲為元素編創作品，包括《惡虎青年Z》、《大年初一前晚的那頓飯》等，並與明華園總團、風神寶寶兒童劇團、一心戲劇團等團隊合作。

週日上午，在人來人往的傳統市場，許栢昂帶著平常與他一起工作的劇組人員擺攤，他一開始非常積極，在攤位上向顧客推銷，但並不順利，「我發現，作為創作者，總會積極想與人分享手邊產品，但這樣的積極推銷感，反而容易把顧客嚇跑，後來我們轉換策略，改由平日擔任劇場前台服務人員的義工和經理上場，他們原本就擅長服務觀眾，又擅於等待，給了顧客安全的空間，舒適度提高，詢問度就變高，這是我學到的事。」

許栢昂認為，在防疫期間，劇場停演沒收入，還可另外想辦法打工賺錢，或是申請政府補助，「但沒有演出，對劇場人而言，最大的恐懼是自我否定，會覺得原來所學的藝術，在關鍵時刻派不上用場，表演和舞台對我們而言，不只是生存，在其中還有與觀眾的互動、獲得的掌聲，並從中獲得存在的價值。」

轉念一想，許栢昂表示，不管是與人接觸，或是觀察人，進而從中磨練演技，都是表演人需要學會的事情，何不從擺攤開始，學習與人相處，「這讓我們團隊有一件可共同努力的事情，透過這樣的實踐，我們對大眾更加了解，也許一年過去，這段與人接觸的日子，會改變我們創作的內容，所有學會的事情，都會間接灌溉到創作。」

(中時 )