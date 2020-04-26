疫情讓演出停擺，但創作沒有假期，新點子實驗場特別安排網路直播會，邀請創作者和觀眾談論最新創作進度，其中編導王靖惇，近期以父親為題材創作，在疫情之下，透過作品談論父愛以及和觀眾分享人生必須把握當下。

王靖惇表示，他的人生中有兩個父親，一個是親生父親，另一個是四川爸爸，也就是他的姨丈，他從小因爸媽忙於工作，經常到姨丈家，兩家關係非常親密，但兩個父親，卻接連在2017、2018年過世，他沉澱思念與悲傷，醞釀了兩年，編創作品《如此美好》，獻給兩個爸爸。

王靖惇1983年出生於台中，畢業於台大戲劇系與戲劇研究所，在2017年至2018年間，擔任台中國家歌劇院駐館藝術家。平常在劇場擔任編導與演員，曾編創的作品有《想像的孩子》、《病號》等。

王靖惇表示，他的父親是個浪漫而貼心的人，「他很喜歡開車到處跑，像是特地從台中開車到豐原，幫媽媽買早餐，或是去彰化八卦山喝咖啡，自己去看電影，好像只要給他一台車，他永遠都不會無聊。」

王靖惇表示，在編創過程，他透過記憶，想像父親一天的生活，「我發現爸爸雖然可以自己做這麼多事，但其實他很寂寞，他從來沒告訴過我他的寂寞，我覺得很抱歉。他其實最期待的是，我能多多陪在他身旁，而我離家讀書、工作，總覺得來日方長，留下很大的虧欠感。」

王靖惇說，父親生前很想去新加坡旅遊，未能如願，他在《如此美好》劇中，安排一名父親在候機室，等待兒子前來，一同去新加坡旅遊，但不料兒子遲遲沒出現，父親在面對自己的擔憂與焦慮時，必須做出決定，要等待兒子來會合，還是自己先出發。

《如此美好》的劇名，是來自王靖惇到照護中心探望姨丈的啟發，他表示，「當我看見80歲的姨丈，身上的皺紋和斑點，那是歲月的痕跡，其中包括了我與他共處的30多年歲月，那不是衰老，而是美好。」

(中時 )