婦聯會屆期未完成政黨轉型 內政部表態了 22:212020/04/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦聯會主委雷倩。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部次長陳宗彥今日接受記者電訪表示，依照政黨法的規定，政治團體2年內要轉型成政黨，若未完成就是廢止立案，內政部已給予4個月緩衝期，但婦聯會屆期仍未完成轉型，將會依照規定，該撤銷就要撤銷。 陳宗彥表示，依照立法院通過，且於2017年12月8日起施行的政黨法規定，若婦聯會不轉型為政黨，則將下令解散清算。內政部已經給婦聯會4個月緩衝期，但卻未完成轉型，因此明天就會開始進行廢止立案的行政流程。 (中時 ) #婦聯會 #內政部 #陳宗彥 #政黨法 也許您會感興趣 推薦閱讀 內政部訂3子法 提升瓦斯桶安全法規位階 16:242020/04/23 政治 內政部：數位身分證可選是否附憑證功能 19:352020/04/23 政治 內政部：晶片身分證不會有兩種版本 20:152020/04/23 生活 27日得解散？ 婦聯會發動連署擬司法抗爭 11:262020/04/25 政治 婦聯會補正期限27日屆滿面臨解散清算 內政部這樣說 14:502020/04/25 政治 明天大限將屆 婦聯會面臨解散 390億財產恐充公 04:102020/04/26 政治要聞 逼轉型政黨 婦聯會轟奸巧清算 04:102020/04/26 政治要聞 200億捐公益之夢 恐成空 04:102020/04/26 政治要聞 解散清算在即 婦聯會不願轉型政黨 13:352020/04/26 政治 內政部追婦聯會資產 江啟臣：不該是清算鬥爭 16:552020/04/26 政治 政治熱門新聞 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 楊秋興再轟韓國瑜...網一面倒嗆：高雄背骨仔！ - 政治 罷韓最新民調出爐 網看完：感覺不妙… - 政治 罷韓真實理由曝光！他預言投票結局讓人吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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