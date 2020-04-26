內政部次長陳宗彥今日接受記者電訪表示，依照政黨法的規定，政治團體2年內要轉型成政黨，若未完成就是廢止立案，內政部已給予4個月緩衝期，但婦聯會屆期仍未完成轉型，將會依照規定，該撤銷就要撤銷。

陳宗彥表示，依照立法院通過，且於2017年12月8日起施行的政黨法規定，若婦聯會不轉型為政黨，則將下令解散清算。內政部已經給婦聯會4個月緩衝期，但卻未完成轉型，因此明天就會開始進行廢止立案的行政流程。

(中時 )