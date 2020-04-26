由於新冠病毒疫情，全世界的人們都戴起了口罩，因此先前的面容識別系統，在這種情況下就沒什麼作用。但是以色列的「視覺AI公司」(Corsight AI)想要突破這個部分，他們籌集了500萬美元，要開發新的面容識別系統，即使被口罩、護目鏡遮擋，仍然可以判斷身份。

路透社報導，視覺AI公司從加拿大的情報安全技術基金會Awz Ventures籌集了500萬美元做為研發資料，將開發能識別戴著口罩、護目鏡的臉孔。

即使戴口罩，戴護目鏡，也能依有限的特徵，分析原本的長相。

視覺AI公司表示，他們目前的面部識別系統，能夠分辨在監視攝影機當中，把戴口罩的人們分區出來，但是沒有辦法確定身分。他們打算再進一步，再分辨戴口罩人的身分。該公司稱，該技術可用於找出那些必須居家隔離，卻違反隔離規定，以為戴著口罩就不會被發現的人。

這間公司位於特拉維夫，成立於2019年末，擁有15名員工。它是Cortica Group的子公司，Cortica Group以人工智能技術而聞名。

(中時電子報)