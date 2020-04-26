一周天氣出爐了！周一（27日）東北季風稍增強，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部偶有降雨，其他地區則為多雲的天氣。周二清晨是最冷的時間點，周三、周四各地氣溫回升。不過，到了周五五一勞動節，一連三天假期水氣又有稍增多的趨勢，除東半部偶有局部陣雨，西半部山區亦有午後陣雨。

氣象局po出一張秒懂圖，周一（27日）溫度方面與今天相較變化不大，各地早晚較涼，低溫約19至22度，白天北部及東半部高溫約22至25度，較為舒適，中南部高溫達27至31度較為溫暖。

周二（28日）清晨是這波東北季風影響下溫度最低的時候，北臺灣低溫約16、17度，其他各地低溫約18至20度。由於天氣晴朗，白天回溫快速，預計各地高溫都可以來到26到30度左右，西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友需適時增減衣物。整體降雨不多，但午後中南部近山區有局部陣雨發生的機率。

周三及周四（29、30日）東北季風減弱，各地氣溫回升，中南部高溫可達32度，天氣晴朗穩定，僅山區有零星午後陣雨。

周五至週日的勞動節連假（5/1~5/3），臺灣處在東南風到西南風的環境，並且水氣稍增加，中南部白天高溫有再上升的趨勢，感受較為悶熱，戶外活動需注意補充水分。此外降雨有稍增多的趨勢，除東半部偶有局部陣雨，西半部山區亦有午後陣雨。

(中時電子報)