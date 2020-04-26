台北市林森錢櫃26日上午發生大火，不幸造成5人死亡，由於台北市長柯文哲第一時間人在屏東，因而遭到不少人痛斥，對此，北市副發言人黃瀞瑩（學姐）在臉書上轉發一張照片表示，「有些人是默默地在現場做事」。

錢櫃今早接近中午時刻發生嚴重火警，造成5人死亡，事發當下柯文哲與民眾黨立委蔡璧如正在屏東枋寮鄉，雖然得知消息就立刻北返，並下令錢櫃停業調查，但台北市議員游淑慧還是在臉書上砲轟他，「忙著南下拚政治，出事了卻是副市長黃珊珊出面」。

對此，黃瀞瑩轉發照片指出，「這是我的同事，事發後立刻衝到現場，隨時在群組更新現場狀況，還有更多辛苦的打火弟兄，都在第一時間投入救災工作，辛苦了。」

黃瀞瑩轉發照片替柯文哲說話。（摘自黃瀞瑩臉書）

照片中可見柯文哲正準備前往事發現場，黃瀞瑩也藉此反擊網路上的酸言酸語，「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事」。

(中時電子報)