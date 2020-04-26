政府對酒店舞廳管制暫停營業，但外傳部分傳播妹或陪酒女公關轉進私人KTV，加上錢櫃KTV釀五死多人傷大火。媒體追問指揮中心指揮官阿中部長，是否要進一步考慮對KTV作關門的強烈管制？

衛福部長陳時中說，強烈緊縮暫時不會，除非業者違反防疫規定，無法遵守戴口罩、維持社交距離，人流管理等，且屢勸不聽，就一定會有處置，但這與火災要求其關門停業是兩回事。

副指揮官陳宗彥強調，中央或地方都很重視消防安檢，沒有一位地方首長希望看到發生死傷的火災事件，平時大家都很徹底執行消防安檢，但業者檢查完後也務必要遵守，不是僅在檢查時呈現而已。另企業防火管理人和公安人員平時也應做好災害準備和疏散工作。

陳宗彥說，防疫期間KTV人潮已相對減少，至於是否酒店和舞廳的人轉移到KTV仍需要再觀察。KTV以年輕人消費為主，陳宗彥呼籲，防疫階段KTV要做好空間、人流管理，年輕人也應儘量減少外出。

(工商 )