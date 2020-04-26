有美國「抗疫隊長」之稱的佛奇博士（Anthony Fauci）曾開玩笑稱，若有演員要在NBC「周六夜現場」(Saturday Night Live)中扮演他，他希望是布萊德彼特。25日（周六）晚間，佛奇如願以償。

據環球網報導，當晚「周六夜現場」一開始，小布便出人意料地出現在節目中，而他扮演的正是白宮抗疫團隊重要成員、美國國家過敏症及傳染病研究所所長佛奇。節目中，小布以「佛奇博士」身份，調侃了川普近期就新冠病毒發表的一系列荒唐言論。

「首先我要感謝美國所有年長的女性，她們給我發來了支持和鼓舞人心的電子郵件。」戴著白色假髮和眼鏡的小布，穿著佛奇常穿款式的西服坐在辦公桌前這樣說道。

「小布版佛奇」接著解釋說，關於新冠病毒有很多錯誤資訊，「是的，總統(川普)對我們的指導方針進行了一些變通」。他接著說他想解釋一下川普總統想要表達什麼。

針對川普此前表示美國將相當快地獲得新冠疫苗這一言論，「佛奇博士」諷刺道：「『相當快』是個很有趣的用語，是相對於整個地球的歷史而言嗎？當然，疫苗將很快成為現實，」小布說，「但假如你告訴某位朋友『我相當快就會趕到』，然後你卻在一年半後才出現，好吧，你的朋友可能會相當生氣。」

「博士」接下來提及川普說「新冠病毒會奇蹟般消失」，小布說，「奇蹟太好了！誰不喜歡奇蹟？」接著他話鋒一轉，「但奇蹟不應該作為計畫首要方案（Plan A）。」

接下來播放川普宣稱「新冠肺炎和流感差不多」，以及最近川普所提的「注射消毒劑療法」、「光療法」的影音片段時，「小布版佛奇」露出震驚的表情，並模仿佛奇的經典畫面，低著頭用手遮住了臉部，一時陷入語塞。

小布模仿佛奇用手遮臉。（電視畫面）

此前白宮新冠疫情簡報會上，川普發表講話時，站在他身旁的佛奇用手遮臉一幕的鏡頭，被許多外媒捕捉到。

佛奇。（美聯社）

針對川普打算解雇佛奇的傳聞，小布版佛奇開玩笑說道：「是的，我要被解雇了，但在那之前，我會把事實告訴所有在聽的人。」

最後小布摘下了假髮和眼鏡，並以嚴肅的口吻向佛奇和所有醫護人員表達感謝。他說：「對真正的佛奇博士，我想說，感謝您在這段令人不安的時刻所表現出的冷靜和（思維）清晰。感謝醫務人員、急救人員及其家屬一直（堅守）在第一線。」

「周六夜現場」是美國全國廣播公司（NBC）於每周六深夜時段直播的喜劇小品，於1975年10月起首播，是美國電視史上最長壽的節目之一。節目由一系列諷刺惡搞當下政治和文化的喜劇小品組成，每周都有不同的客座主持人與來賓加入，與該節目的固定卡司一同演出。受新冠疫情影響，這期節目是以遠端製作的形式播出。

(中時 )