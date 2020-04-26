肚子餓時發出咕嚕咕嚕叫的聲音是非常正常的情況，不過若是「腸鳴聲」經常出現且還變大生，那就要注意了！一名60歲的婦人肚子經常發出「呱呱呱」的腸鳴聲，且在近一、兩個月還變大聲，連孫女都好奇問他「阿嬤，你肚子裡面有裝青蛙嗎？」婦人驚覺不對勁，趕緊就醫，一檢查才發現是大腸癌，開刀後確診為第二期。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中指出，一名60歲婦人近一、兩個月腸鳴聲變大，連孫女都好奇問他「阿嬤，你肚子裡面有裝青蛙嗎？」因此他決定先前往附近診所求診，診所醫師認為婦人應該是一般消化不良，所以開了藥和益生菌讓她服用。

（圖／翻攝Youtube）

不過婦人的腸鳴聲仍沒有好轉，聲音反而越來越大，且越來越怪，尤其是在吃飽後1、2小時，還會突然發出很大聲的「呱呱叫」，因此婦人才找上陳榮堅依醫師看診。醫師先是替婦人照了X光，結果發現不對勁，「因為她的小腸都非常脹，脹得像灌香腸，香腸裡面灌的是空氣，但大腸都沒氣體。」這代表婦人的小腸和大腸間有長東西，所以小腸才會腫脹。後來陳榮堅替婦人進行電腦斷層及大腸鏡檢查，發現婦人右側大腸長了5公分的大腸癌，經手術後確診為第二期大腸癌。

陳榮堅醫師也解釋，大腸會發出異常聲響，是因人體的消化液和空氣必須通過腸道，大腸癌會讓管腔變窄，消化液及氣體要通過時會較困難，突然一個過去就會發出很大聲的「呱呱聲」，所以若是發現身體有發出奇怪的聲音，就要有所警覺。

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(中時電子報)