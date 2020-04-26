林森錢櫃26日近中午時發生嚴重大火，釀成5人死亡的慘劇，有獲救者就痛批，火災當下沒有內部警報聲響，簡直罔顧人命。而錢櫃董事長練台生同時也擁有年代電視台，有網友就詢問，近日因為狂嗆譚德塞而引發熱議的年代主播張雅琴究竟會如何報導這件事？

近日張雅琴以流利英文砲轟世界衛生組織秘書長譚德塞後，再度成為大家熱議對象。原PO在八卦版上發問，「張雅琴主播會怎樣報導今天的錢櫃大火事件？」他指出，張雅琴在主播台上非常有個人風格，常造成網友大量討論，因此也有新聞報導她，標題如：霸氣、爆氣、狂嗆。

原PO提到，「那今天的錢櫃大火，很有個性的張主播，會怎樣報導這則新聞呢？會不會大罵某個人之類的？好想看喔！」

網友發問。（摘自PTT）

文章一出也引起了熱議，底下有其他人就回應，「看到練董還是先甩鍋給市長好了」、「有沒有壹電視都不撥錢櫃火災的八卦？」、「明天晚上就知道了」、「猛打柯文哲囉，順便統計一下大火全台市長第一實際趕到的有誰？」

(中時電子報)