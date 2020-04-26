關於敦睦艦隊官兵發燒回報問題，國防部和支隊長陳道輝少將說法不同，陳道輝先說有1例回報，國防部隨即在立法院和記者會駁斥，儘管陳道輝後有改口，然而長官與部屬的對立搬上檯面，對國軍「三信心」造成衝擊，軍方不能輕忽。

所謂「三信心」，對長官要有信仰，對部屬要能信任，對自己要有自信。國軍做到三信心，以獲得民眾對軍人的信賴。

陳道輝有沒有回報？國防部說陳道輝報的是扁桃腺炎，而非發燒，還拿出資料佐証，陳道輝後來也坦言記錯了。但不少海軍基層官兵是站在陳道輝這邊，認為國防部在發燒問題上打轉，不夠意思，因為扁桃腺會發炎，就是因發燒才知道，國防部挑這點指責陳，讓外界看到彼此對立，以及全把責任推給支隊，對國防部並無好處。

事實上，敦睦出發前，究竟是發燒就要結束任務返航，或是確診才要返航，國防部給的指令並不清楚。國防部也坦言，從國防部、海軍總部到艦指部的公文，沒有一致又明確的指令。除此之外，國防部並未提供支隊足夠的檢疫資源，支隊難以判斷官兵是否染疫，所以退休的海軍上將葉昌桐說，就算再大的官帶隊，也看不出官兵是否染疫。

然而，在國防部初步調查缺失中，包括「疫情通報未落實」、「回台後的聯合檢查小組未落實實質檢疫」、「任務期間的官士兵防疫管理不夠確實」、「任務前的防疫措施規畫不足」；都是海軍的錯，國防部都沒錯，基層海軍官兵自是不服氣的。

立法院國防委員會這次要求陳道輝與磐石艦長、醫官等3人備詢，儘管官員有義務列席，但軍方沒替陳道輝請假，讓他上場並以手機連線答詢，是個失策。陳道輝的說法，以及國防部的反駁，讓國人看到長官與部屬間的對立。同樣地，陳道輝沒聽清楚立委質詢的問題，倉促間回答，亦陷長官於不義。

長官與部屬的互信非常重要。敦睦官兵染疫案，國防部調查報告一定要做到客觀公正，才能挽回國軍信譽。

(中時 )