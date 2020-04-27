海運業者也因為國內境管禁令，更換船員遭遇困難，航港局上周宣布與允許外籍船員來台登船工作但不包括大陸船員，且僅限於本國籍船舶、本國船公司所有權宜籍船或來台交船者，對此業界痛斥政府是逢中必反，目前東南亞多國疫情比大陸嚴重，其船員都允許來台登船，不應單獨排除大陸船員。

我國商船僱用大陸船員比例很高，這次疫情讓船員換班出現很大困難，航港局有開放允許船員船上工作期限自12個月延長為15個月，但是增加的3個月很快就要期滿，考慮船員身心問題，國際海事組織（IMO）已經發信給各國，要求要將船員視為「關鍵工人」，對其解除旅行禁令等障礙。

全球約有120萬名船員，平均每個月約有10萬名船員要上下船，我國是海運大國，根據聯合國貿易發展委員會統計，2019年台灣航商所擁有的商船高達1,005艘，名列全球第11，是台灣經貿的重要支柱，業者希望政府拋開意識形態，讓我國業者商船能正常運作。

許多國家都有邊境管制，像日本不允許外籍人士入境，但是對於船公司接新造船，允許各國船員以團進方式赴日接船，但需要先做14天隔離，但商船船員更換還未開放。

國際主要造船國考慮船隻交船需求，都有經過政府特許，讓船東僱用的船員可以入境接船，業者指出，日本是採取專案申請，團進方式，限制船員一下飛機就由專車送往防疫旅館，採檢通過後經14天隔離後可登船工作，過去公司都是在新船交船前10天派船員接船，現在提前到20天，大陸船員也在允許之列。

(工商 )