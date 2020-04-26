俄羅斯著名的「光榮級」巡洋艦的1號艦「莫斯科號」，正在返回黑海艦隊，俄國軍方消息人士稱，莫斯科號已完成大修，很可能於5月9日「勝利紀念日」恢復服役。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，「項目1164」的光榮級(Slava Class Cruiser)，是前蘇聯時代，蘇聯所建造過最有威力的傳統動力巡洋艦(僅次於核動力的基洛夫級)，全長186.4 公尺，11500噸，它具有強大的防空武器和攻艦飛彈，最大的外觀特徵就是16具朝向正前方的巨大飛彈發射管，裡面藏著龐大的超音速反艦飛彈，光是外觀就極具嚇阻效果，對任何敵方軍艦都是危險的。

不過，光榮級的命運相當多舛，該型艦在1970年代完成定型，1號艦「光榮號」在1976年開工興建，1982年服役，同型艦計畫建造6艘。但是就在1991年，蘇聯帝國轟然瓦解，此時有3艘完工服役，而第4艘進度96%，至於第5、第6艘直接取消了。

服役時間最早的光榮號，在冷戰結束後改名叫「莫斯科」號，在蘇聯瓦解時，它排定進塢大修，沒想到由於債務問題，其大修的進度拖延了8年多，有一些觀察家甚至認為，它可能就放棄大修而除籍了。

Russian cruiser : Varyag

不過，俄國軍方媒體Izvestia日報寫道，這艘軍艦並沒有消失。莫斯科號在2018年已經完成最近的全面翻修，而且在2019年曾經短暫試航，以測試全新的動力系統與電力設備，因此，莫斯科號正在返回黑海艦隊，將是黑海艦隊的生力軍。

軍事專家迪米特里·博爾滕科夫(Dmitry Boltenkov )說，在莫斯科號返回黑海艦隊後，它將是艦隊裡最強大的軍艦，它的反艦飛彈將換成新式的P800超音速飛彈，具有一發擊沉敵艦的實力；同時防空飛彈也從S-300換成S-400 ，具有強大的區域防空能力，假如派到在敘利亞，它會成為敘利亞很強的防衛網。

前海軍參謀長海軍上將瓦倫丁·塞利瓦諾夫(Valentin Selivanov )說，莫斯科號對於黑海的防衛也有很用，它將是黑海艦隊中唯一的破萬噸大型軍艦，在新的巡洋艦到來之前，是最強的戰力。

俄羅斯海軍現有3艘光榮級(理論上該改稱莫斯科級，不過光榮級已經叫了幾十年了)，另外2艘分別是北方艦隊的烏斯季諾夫元帥號(Marshal Ustinov)，與太平洋艦隊的瓦良格號(Varyag這個名字原本是給庫茲涅佐夫級航空母艦2號艦之用，但是在賣給中國大陸以後，瓦良格號的名字就空了下來，就轉給光榮級3號艦來繼承，原本3號艦叫「紅色烏克蘭」)，烏斯季諾夫元帥號與瓦良格號的升級工作較為順利，分別在2016年與2008年完成。

命運最不幸的是4號艦，它在蘇聯解體時，完成了96%，已近幾完工，但是該艦產權被畫給烏克蘭，因此俄羅斯與烏克蘭展開談判，希望能以購買的方式取回，但是交易失敗，而烏克蘭原本有意自己留用，卻沒有足夠的經濟能力完成，結果一拖就是30年，其間任憑鏽蝕。2017年，烏克蘭決定報廢這個4號艦。

(中時電子報)