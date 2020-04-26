羅志祥和周揚青分手，遭控和旗下女藝人有不正當男女關係，甚至爆出愛玩「多人運動」，成為近日最熱門話題，大陸網紅「迷人的郭老師」也對此發表看法，未料她竟說出「沒結婚不存在出軌」，讓眾人看傻眼。
「迷人的郭老師」近日開直播聊豬揚情變，認為羅志祥做出的這些事，現實生活中大有人在，只是沒爆出來而已，更稱羅志祥是藝人壓力大，人品還可以，「沒結婚想怎樣就怎樣…也不是夫妻不存在出軌」，更語出驚人說：「年輕人玩這個沒毛病，人家玩了也有給錢的，不曝光則已，就是曝光大家在那裡吃瓜」，還嗆網友「你有能力你也去，沒能力你就只能看著在那評論」，最後強調自己沒特別支持誰，覺得沒有什麼三觀正不正，就覺得年輕人吃喝玩樂沒什麼問題。
此番言論一出，被網友留言痛批「這個人有什麼毛病」、「這個人快封殺吧，三觀也太迷惑了」、「蹭熱度的又來了」、「等哪天自己經歷了這樣的事，不知道還能不能說出這種話」。
(中時電子報)
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