藝人「小豬」羅志祥遭前女友周揚青爆料交友複雜，引發關注；行政院海巡署也在臉書粉專跟進發文，蹭時事，宣傳該署政績。然而，公部門利用公務資源消費藝人，博取政治利益，豈是民進黨口口聲聲的進步政黨所為？

民進黨自2018年地方選舉大敗後，開始外包政治文宣案，使用大量網軍帶風向，已有多家「1450」公關公司曝光，即使沒找公關公司，也任用年輕人擔任各式粉專小編。

在2020總統大選大勝後，執政黨更加堅信雇用網軍、傭兵的好處，萬一出事要切割，更是毫無顧忌。因此不但政治人物的粉專愛用，連行政機關也大開標案，找來民間公關公司或年輕人進入，代操公部門粉專。

然而，這是對的嗎？行政單位手握國家預算，也要接受國會監督。但現在的公部門，一手拿預算招標，把工作交給民間公司去做，等到出事了，再找藉口推得一乾二淨。

過去公關公司代為政府客戶操作臉書，都是由相當歷練者負責對外發言。現在各單位放任年輕小編操作，掌握話語權，美其名是年輕化、與世代溝通，但年輕人思慮不周，話語如刀，稍有不慎，極易傷人，甚至割裂社會。

說嚴重一點，台灣黑道常常利用年輕人對尋求上位的渴望，唆使他們做壞事，萬一被抓到，到了法院也會被輕判。如今的執政黨，利用年輕人的心態，何嘗不該檢討？享受霸凌帶來的政治利益，待出了事，就說與我無關，這一個自詡為進步價值的政黨，表面一套、背裡一套，有如《笑傲江湖》裡的偽君子岳不群，若不能對這套網路暗黑操作，有所反省，早晚逆火會燒向自己。

(中時 )