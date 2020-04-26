新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣眾教會於在4月10日受難節發起「愛永不止息—荒年撒種，祝福列國」行動，捐贈防護衣等醫療防護用品給災情緊急的國家。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣眾教會於在4月10日受難節發起「愛永不止息—荒年撒種，祝福列國」行動，捐贈防護衣等醫療防護用品給災情緊急的國家，台灣基督教聯盟與基督教救助協會日前赴美國在台協會捐贈首批物資，由處長酈英傑代表接受。

美國是此次新冠疫情最嚴重的國家，累積已有逾80萬人確診，超過4.5萬人死亡。美國在台協會處長酈英傑表示，感謝台灣基督教會的慷慨與愛心，此次捐贈大量醫療防護用品，幫助美國醫療院所。現在全球疫情肆虐，但台灣的防疫措施做得非常好，是各國最好的榜樣。

台北真理堂牧師楊寧亞則感謝，過去數十年來，美國對台灣的支持與援助。今天台灣教會懷著感恩的心，捐贈一些防護物資，希望之後能有源源不斷的捐助湧進美國。求上帝賜福美國，讓美國成為多國的祝福，讓永不止息的愛能充滿在全世界。

此次台灣眾教會捐贈給美國的第一批物資，包括隔離衣2000件、護目鏡2600個、屍袋1000個、乳膠手套10萬隻、丁晴手套15萬支。5月還將捐贈第二波，估計全部捐贈美國的物資總額超過550萬台幣，在捐贈美國後，還將繼續採購其他防護物資，捐贈其他急需救援的國家。

(中時 )