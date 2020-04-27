新型冠狀病毒疫情讓許多家庭陷入經濟困境，基督教芥菜種會服務的弱勢家庭，已有超過35％面臨嚴重的經濟危機，芥菜種會緊急成立「芥助網防疫專區」，希望協助4500個家庭減輕生活壓力，也邀請民眾響應防疫行動宣言，主動關心社區長者或鄰居、捐出多餘的食物、不中斷支持公益團體等，以網絡力量、具體行動，回應抗疫需要。

如5歲的小璇來自低收入戶家庭，她與哥哥都是芥菜種會的認養童，全家住在政府照顧弱勢的社會住宅裡，家中僅靠身心障礙的父母親賣香腸維生，但受到觀光客減少的影響，原本就不多的收入更是跌到谷底，對於原本困頓的生活，無疑是雪上加霜。

基督教芥菜種會執行長吳小萍指出，芥菜種會關懷的弱勢家庭，42％從事收入不穩定的零工、臨時工及家庭代工，因疾病、入獄等因素無工作佔19％，另有12％的人從事易受疫情影響的司機與服務業等。疫情讓他們被迫減薪、放無薪假，甚至失業，生活驟變，在緊繃的情緒與壓力下，容易發生家庭衝突。

依據新北市政府家防中心統計，新北市今年3月的家庭暴力通報案件，較去年同期大幅成長將近3成。芥菜種會除了即時給予受助家庭實質的經濟補助，減輕父母經濟與心理上的壓力，也透過與這些家庭已建立起信任關係的社工、教會等社區服務網絡，提供心理陪伴和支持，雙管齊下，就能夠降低家暴發生的風險。

除了「抗疫物資包」，芥菜種會也募集「弱勢家庭抗疫急難救助金」，預計幫助1000戶的弱勢家庭度過困境。芥菜種會與弱勢家庭一同抗疫，需要社會大眾參與支持，幫助困難家庭挺過難關，可洽基督教芥菜種會官網或電話：(02)7705-9292。

(中時 )