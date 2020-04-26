北韓領導人金正恩傳出命危消息，甚至傳已變成植物人。退將于北辰擔心，金正恩若驟然離世，台灣就麻煩了。

于北辰在《2020聚焦關鍵》節目中表示，因為北韓不是一個民主國家，是共產國家，共產國家最擔心的就是領導人再轉，其實最麻煩。可是現在關鍵點出現了，如果金正恩目前還安好，不管是病重、病危，只要他還能表達任何事情，這個危機不大，因他還可以指定接班人。

于北辰指出，如果是金正恩驟然離世，那這個狀況就很嚴重，就變成所有擁兵自重的北韓軍頭，他各有一個希望繼位的人。北韓內戰一旦開始，就會影響到周邊國家的安寧，包含最直接的中國大陸，中國大陸會影響到南韓，再加上南韓後面的美國，這幾個大國之間的消長，裡頭軍事的消長，才是會影響到台灣。

于北辰憂心說，台灣位居亞太第一島鏈中間，所以任何風波跟戰事，台灣絕對脫不了關係。美國現有4艘航空母艦，因為新冠肺炎疫情的關係，都召回去了，還在處理中；以致太平洋這邊的艦隊，軍力就比較薄弱，所以必須要借重附近的國家。當北韓發生重大軍事狀況的時候，這些軍事部署必然會加重他的強度，台灣可能會加入維護區域和平，包含運補、後勤等等，這就會間接地牽入了戰爭。如果北韓第一時間打斷後勤，台灣這時剛好居於後勤裡面的關鍵點，就很難脫開關係。

(中時電子報)