「情色女王」AV女優飯島愛，是許多６、７年級男性心中的「Ｄ槽女神」，以東京電視台《東京情色派》走紅後，正式踏入日本演藝圈 ，人氣扶搖直上的她，卻在事業顛峰時引退，隔年更傳出猝逝噩耗，甚至屍體腐臭才被發現，死因有多版本。

天使臉孔魔鬼身材 電視上大膽秀丁字褲

飯島愛昔日在節目中自掀裙子露出丁字褲，大膽作風在當時掀起話題。（圖／中時資料照）

飯島愛1992年以AV女優身分出道， 當時才20歲， 甜美外貌加上火辣身材， 一出道就吸盡鎂光燈焦點，不過真正讓她聲名大噪，則是參加東京電視台《東京情色派》單元演出 ，在節目中自掀裙子露出丁字褲，大膽作風在當時掀起話題，也因此獲得「丁字褲女王」封號，演藝事業開始攀向巔峰。

但她在2000年推出半自傳小說《柏拉圖式性愛》，卻揭露出不為人知的暗黑面，年輕時的她竟愛上毒蟲，交往沒多久男友就因吸毒入獄，走投無路的她選擇投靠男友好友，沒想到第一天就遭強暴，嚇得她倉皇逃出，無一技之長的她為了三餐溫飽，只能咬牙「下海」到酒店上班，雖不乏有錢男人追求，但飯島愛自知是在歡場求生存，沒有被金錢誘惑沖昏頭。

不過當愛情來敲門時，飯島愛仍是義無反顧深陷下去，原本期盼和心中的真命天子長相廝守，卻發現對方竟是在酒店賣春的牛郎，想利用她賺錢脫離苦海，飯島愛得知真相後，為此輕生兩次，但仍想維持這段感情，不惜出賣肉體賺更多錢滿足男友需求，但換來仍是對方薄情寡義，看清男友的真面目後，飯島愛決定離開日本，遠走到紐約獨自生活。

AV愛上牛郎遭背叛 為償債拍三級片

飯島愛昔日為償還債務才拍三級片。（圖／中時資料照）

在紐約生活單純新鮮，讓飯島愛短暫忘記情傷，但入不敷出的生活，讓她積欠幾百萬債務，為償債走上拍三級片的不歸路，原本還完債務就要回歸正常生活，竟東窗事發被媽媽發現拍AV，從此她就毫無顧忌投入AV界，也成為家喻戶曉的「情色女王」，雖名利雙收卻難逃命運捉弄，再遭同居男友欺騙才發現已有身孕，只能忍痛墮胎，還遭前經紀人騙走700萬港幣存款，命運多舛。

2007年3月時，飯島愛罹患腎功能失調與膀胱炎等疾病，身體狀況亮紅燈，讓她對演藝圈萌生退意，不到一個月時間，就宣布退出日本演藝圈，結束15年演藝生涯。隔年，飯島愛在部落格透露服用精神疾病藥物，讓粉絲對其健康狀況憂慮，沒想到那年的平安夜，飯島愛和外界斷聯5天，友人查覺不妥到住處了解狀況，才發現她已經猝逝家中多日，並傳出陣陣屍臭。

起初傳出可能是自殺輕生，甚至有罹患愛滋傳言，不過警方公開驗屍報告，澄清飯島愛死因是肺炎，享年36歲，令人不勝唏噓。

36歲孤獨死在家中 傳出屍臭才被發現

飯島愛猝逝家中多日傳出屍臭才被發現。（圖／中時資料照）

不過也有傳言在飯島愛逝世前3年，就曾大膽預言死亡時間，她在節目上透露曾找台灣算命師預測，對方鐵口直斷她3年後會「消失」，只不過不知道對方指的「消失」是什麼意思，而飯島愛死後這段影片被網友蒐出來，對照後發現影片是飯島愛2001年來台宣傳時拍攝，當時推算死亡時間是2004年，而非聲稱的2008年，直接推翻此影片真實性。

2年前剛好是飯島愛逝世滿10年，當時她媽媽受訪談到女兒引退演藝圈的理由，她表示飯島愛曾說過無法接受自己變老後，還要在螢光幕前被大家品頭論足，所以才選擇在事業達顛峰之際引退，可惜的是飯島愛原本打算引退後，設立販售情趣用品網站，也計畫開設醫院及美容諮詢，希望幫助對性愛有煩惱的女性，豈知這計畫還沒實現就告別人世。

(中時電子報)