4月台股持續反彈，在4/17見到短線高點10710，隨後指數進行回檔，目前就均線來看，上有季線約10709位置的反壓，下有月線約10121的支撐，原則上4月下旬進入5月第一周，筆者對於大盤看法比較偏向走區間整理，原因是從摩台來觀察，4月份摩台未平倉量大約保持在14.4萬口左右，跟3月以前動輒20萬口以上未平倉，是有不小差異，這也顯示外資避險需求下降，觀察月底摩台結算後，新開倉5月摩台若仍維持15萬口以下未平倉的低水位的話，那麼後續行情應不至於會重挫，但若未平倉若有突然大增，那麼就要留意5月份大盤是否有方向性的改變，不過在此之前，因為目前5月選擇權賣權最大未平倉量在10000，萬點應有實質支撐，因此我認為台股未來一周應會在10700-10000區間整理。

近期美股進入超級財報周，台股法說會接續登場，若從散熱大廠雙鴻法說內容來看，Q2業績會成長35%，主要成長方向為筆電、電競和伺服器，手機會出現衰退，這剛好也呼應之前大立光法說4、5月份業績會下滑，再者台積電雖未調降資本支出，但成長動能是在物聯網和人工智慧，手機業務也會呈現衰退，配合蘋果也調降Q2手機出貨量來看，第二季手機出貨確實有一些雜音，因此這邊建議先避開手機業務比重過高的公司，如大立光、玉晶光等。

另外，由於外資大部分時間都是站在賣方，現階段建議避開大型股，布局方向轉往由內資或投信主導的中小型股。

在大盤漲了2000點後，選股難度增加，不過若未來兩周行情是呈現區間整理的話，我想仍有一些股票可以操作，如同美股裡亞馬遜股價近期來到2400美元以上新天價，代表新冠肺炎疫情之下，全世界生活方式都將改變，特別是上網的需求，網路購物的增加，而隨著疫情蔓延全球，遠距教學、居家辦公、雲端經濟等需求上升，相關NB零組件、伺服器族群仍可留意。另外大陸5G新基建將如火如荼展開，5G相關族群也是可以佈局的方向。

本周推薦幾檔股票，如網購的東森，居家辦公帶動宅經濟，東森國際旗下轉投資東森購物，獲利年增率達117%，第1季每股稅後純益已達2.4元，東森國際具想像空間。自動化設備宏正，其遠端控制、IP中央管理系統等需求上升，與遠距／多功能會議室系統，有機會受惠此波疫情帶動商機為其帶來相關業務成長。生達為防疫概念，第一季合併營收10.34億元，年增22%，預估第二季力道延續。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時電子報)