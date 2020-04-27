民進黨桃園市議員王浩宇。（取自臉書）

台北市林森北路錢櫃KTV於26日早上11時許發生火警，並釀成多人傷亡。民進黨桃園市議員王浩宇在火警發生後，連續在臉書發19篇文，持續監督台北市長柯文哲，反而被網友酸多多監督桃園市政吧，難道是全國不分區議員嗎？

26日傍晚，台北市長柯文哲在臉書表示，他南下枋寮，起因於枋寮陳亞麟鄉長上周拜訪北市府、北農和漁產公司，陳鄉長表示因爲疫情衝擊，當地農漁民生計受到重大影響，希望北市府能協助農漁民拓展銷售通路，才在週末南下參訪。

柯文哲說，一得知北市發生重大火警，他便即刻北返，先到火場聽取簡報，再赴醫院探視慰問傷者，後續檢討追蹤，待調查清楚，會有改進計畫，一切公開，一併向市民報告。

不過民進黨籍的桃園市議員王浩宇在火警發生後，連續發19篇文強力監督台北市長柯文哲，包括批評柯文哲跑到南部去參加黨政活動、一個台大醫師跑去屏東枋寮拜廟也不戴口罩、事情丟給副市長黃珊珊。王浩與順便也把柯粉罵一頓，質疑柯粉護航柯文哲會不會太扯？

不過王浩宇連番貼文也遭到網友反彈，質疑王浩宇桃園又管到台北了，市長又不是消防專業，多多監督桃園市政吧，難道是全國不分區議員嗎？

(中時電子報)