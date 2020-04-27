台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，目前為止已造成5人死亡，北市消防大隊第三大隊長王正雄表示，整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。隨後也有獲救者事後發文痛批，火災當下沒有內部警報聲響，簡直罔顧人命。錢櫃董事長練台生同時也擁有年代電視台，宅神朱學恒也拿此來臉書發文，形容「平行世界」更是讓網友一看秒懂後紛紛加碼吐槽。

林森北路錢櫃大火目前已5死，有網友就特意詢問，近日因為狂嗆譚德塞而引發熱議的年代主播張雅琴究竟會如何報導這件事？宅神朱學恒也拿此事來發文，他先是PO出年代新聞的臉書粉專，寫説「在這個平行世界裡面，錢櫃沒有失火，也沒有死人」。朱學恒說，「我真希望真實世界也是這樣，我真希望五死八重傷五十四送醫也不存在，他們都還快快樂樂地在唱歌」。

許多網友一看朱學恒的PO文秒懂，紛紛加碼吐槽，「朱大的「平行世界」這句話很深奧！」、「只有年代沒有錢櫃」、「有人問為何年代沒有新聞，是因為年代和錢櫃是同一個老闆」、「我笑雅琴姐禮拜一不敢爆氣」、「我看年代跟錢櫃還在抓戰犯能推就推」、「希望她用英文飆駡」、「看明天張雅琴怎麼說這件事情」、「 讓我們繼續檢討柯文哲」、「先別說錢櫃了，你聽過台灣價值嗎？」

(中時電子報)