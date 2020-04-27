羅志祥和愷樂被周揚青爆有不正當男女關係，兩人雖然先後發文道歉，但仍止不住外界撻伐，通靈大師江嘉葉就觀出「豬蝶」前世今生的緣分，並斷言兩人的事業不會因此被毀掉。

江嘉葉表示，小豬、愷樂前世是一對相愛的情侶，小豬長得帥，個性好又活潑，尤其異性緣很強，常有女性主動投懷送抱，令愷樂醋勁大發，愷樂也是個美人，內向柔情，同樣追求者不斷，但他們對彼此的愛情都很珍惜忠貞，甜蜜令人羨慕。

兩人交往4年到了適婚年齡，在雙方父母催促下論及婚姻，當大家都忙著進行婚禮時，突然出現一位身材曼妙、僅18歲年輕貌美的女孩直衝向愷樂，指著她的鼻子大罵：「妳憑什麼嫁給他，他憑什麼娶妳？我才是她的正宮，妳只不過是小三，憑什麼搶我丈夫？我16歲就嫁給他了，我們還辦了二桌喜宴，是正式合法的夫妻！」讓全場相當震驚。

原來小豬早與人結婚，雖然他解釋那是像辦家家酒一樣玩玩的，根本沒去登記，但不論他如何解釋，愷樂家人都無法接受，兩人的感情、婚姻也完全破碎，愷樂痛苦了幾年，幾乎得憂鬱症。

通靈大師江嘉葉。（圖／江嘉葉提供）

這世兩人再度相遇，愷樂靈魂記憶體的深處馬上提醒她「這就是妳思思念念的男人」，而小豬的靈魂記憶體也跳出來告訴他，這是你前世女友，兩人便在無意識之下不自覺得注意對方，總覺得對方有熟悉感、很談得來，因此漸漸成為朋友，開始前世未完成的情侶感情，甚至如夫妻般的親暱行為。

這世的愷樂個性純真、柔順乖巧，待人處事不夠圓滑，只想追求自己的幸福，可惜她的婚姻宮有煞氣和寡宿，不會有美滿的婚姻，甚至不婚，不能成正宮，只能是小三，縱使結婚，也容易破滅。

這世的小豬帥氣、事業有成，加上桃花旺，享盡如皇帝般的美女成群玩樂，對愷樂的感情不夠多，不夠真誠，雖然對她的乖巧柔順也會心疼，然就是談不上有婚姻的約定。

江嘉葉透露，小豬近幾年的運勢很強，這次的打擊並不會毀滅他的事業，只是短暫的休息，而愷樂也不會因此事倒下，倒是周揚青要努力加油維持自己的事業。

★民俗說法，僅供參考。

(中時電子報)