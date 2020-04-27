公股銀行在紓困績效被政院、立委緊迫盯哨之下，公股銀行基層行員壓力最大，為此，一首名為「紓困。輸睏」的詞曲創作今日在網路間流傳。公股行庫基層行員在紓困時承受各方壓力的辛酸，在詞曲之間一覽無遺。

化名為「木二雨」的作者的饒舌歌詞如下，you tube的連結網址為https：／／youtu.be／9CA8zD1doRI：

自從迦伏蒙特 頒布了紓困方案 對企業好事一件對我卻是一場災難

立意良善 盼望紓困的人時來運轉 但有誰知道行員每天加班加到多晚

刻不容緩 我們明白也已努力在趕 疲憊的心靈只能吞落藏在心裡吶喊

接不完的電話 回不完的接洽 解不完的答

還有不需紓困也來問 只因利率低下

回報 承作戶數到底多少 為了排名 各大行庫董座親自盯哨

衝業績 CALL客 掃街尋找目標 滿足長官所訂定KPI的績效

一堆方案眼花撩亂 燒腦沒少 還得小心秘客對我們隨堂抽考

客戶聲聲 催促 催促 加碼客訴 僅一雙手 作不完

誰能幫助

誰願意傾聽我 誰願意拯救我 誰能夠了解我們的苦與痛

誰能夠安慰我 誰能夠體諒我

原來最需要被紓困的人

是我

願 真正需要紓困的人都能得到妥善的幫助

願 這世間再無病痛

(工商 )