錢櫃陳姓襄理（前排右2）凌晨25萬交保。（胡欣男攝）

台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，造成5死 9命危，台北地檢署26日深夜訊問錢櫃主管、員工、施工包商共17人後，27日凌晨認為錢櫃陳姓、張姓2名主管及黃姓員工涉嫌公共危險、過失致死、過失傷害等罪嫌重大，諭知3人各交保25萬元。

據了解，現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，且消防局人員指業者有5項消防設備關掉，業者施工未申報核准等疑似人為醸禍因素，成為北檢究責重點。

台北市林森錢櫃5死火警案，檢方27日凌晨諭令錢櫃的陳姓襄理（右二）、張姓女副理（左三）、黃姓承辦人（左一）各25萬元交保，3人在警方陪同下前往北檢辦理交保手續。（黃世麒攝）

檢方27日凌晨諭令負責電梯工程的黃姓承辦人（左）等人各25萬元交保，並在警方陪同下前往北檢辦理交保手續。（黃世麒攝）

錢櫃大火消防設備被關掉，深夜北檢偵訊後錢櫃3員工各25萬元交保(資料照片)

北檢主任檢察官張智堯和4位檢察官黃筵銘、高文政、朱家蓉、林希鴻26日分別負責相驗遺體、訊問17人後，依據警消認定因錢櫃電梯施工釀禍，錢櫃的5項消防設備未發生功能，認為錢櫃林森店主管陳X宏、張X純、員工黃X銘共3人有疏失，涉及公共危險、過失致死及過失傷害罪嫌，訊後諭知3人均交保25萬元。

台北地檢署指揮中山警分局、北市消防局調查起火原因，陸續傳喚錢櫃林森店幹部、包商、工人共17人到案說明，今天凌晨檢察官諭令錢櫃3名幹部，分別以25萬元交保。稍早3人從中山警分局至北檢辦理交保手續，面對媒體不發一語。

檢警26日共傳喚6名錢櫃幹部、2名包商與9名工人，共17人到案，釐清起火原因，查明誰關閉警報與灑水系統，釀成這起死亡火警悲劇。今天凌晨錢櫃張姓女副理、陳姓襄理與負責電梯工程的黃姓承辦人，因涉犯過失致死、消防法與公共危險罪嫌，均25萬交保。

因檢察官至分局就地複訊，裁定後，警方帶3人至北檢辦保。

消防局指出，26日上午10時57分接獲報案，消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，但造成5死慘劇。

(中時 )