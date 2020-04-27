錢櫃陳姓襄理（右2）25萬交保。（胡欣男攝）

雲梯車救下受困民眾。（胡欣男攝）

北檢指揮警方、消防局偵辦林森錢櫃火警案，案情深夜出現大逆轉，起初外界懷疑是因電梯施工，包商便宜行事，關閉火災警報系統。不料，檢警抽絲剝繭，赫然發現，林森錢櫃在2月底開始陸續進行電梯、灑水、火災警報管線系統的施工，從9樓開始往下施工，26日施工到5樓，灑水系統跟著關閉。

據了解，全案更離譜的是，錢櫃的火警廣播系統，雖然總開關曾因施工而關閉、重開，但「區域」系統長時間都是關閉的，疑似只在消防安檢時才會打開，所以昨天火警，灑水、警報都作用，耽誤逃生時間，讓5人枉死。

至於為何掌握每層樓警報作用的「區域系統」，竟長時間關閉？辦案人員懷疑，可能因為消費者習慣在包廂抽菸，業者擔心動輒觸動火災警報，才會關閉。

此外，包商對檢警供稱，此次施作9樓到5樓的無障礙電梯，2月底就由9樓逐層往下施作，施作範圍內因有自來水管路，只好關閉，但施工期間並沒有關閉其餘消防警報設備。此外，本月24日包商曾針對「火警受信總機」進行維修，維修時關閉，維修完成後開啟且測驗沒有問題。但他們根本沒碰過「區域系統」。

檢警查扣錢櫃內部監視器，勘查發現，起火點在5樓儲藏室，與電梯增設工程處有一段距離，研判起火原因與電梯工程沒太大關係。所以最後包商、工人均飭回，反而錢櫃幹部被裁定交保，全案檢警持續釐清偵辦中。

(中時 )