據中新網引述MSCI（明晟公司）中國研究主管魏震26日表示，大陸在全球貿易中所占比重在2018年已升至11％，在MSCI新興市場指數中的權重也於2019年底到達逾34％水準，認為大陸的經濟復甦對全球股市所產生的影響將比2003年SARS期間更大。

(旺報 )