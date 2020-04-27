MSCI：陸經濟復甦對全球股市影響大過SARS期間 03:172020/04/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 MSCI主管分析大陸經濟復甦對全球股市影響大過SARS期間。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中新網引述MSCI（明晟公司）中國研究主管魏震26日表示，大陸在全球貿易中所占比重在2018年已升至11％，在MSCI新興市場指數中的權重也於2019年底到達逾34％水準，認為大陸的經濟復甦對全球股市所產生的影響將比2003年SARS期間更大。 (旺報 ) #全球 #msci #股市 #sars #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 加碼採購台劇全球獨家版權 04:092020/04/23 財經要聞 iCHEF：餐飲業慘況更勝SARS 04:092020/04/23 產業．科技 《傳產》疫情重擊 餐飲業營收衰退超越SARS時期 07:442020/04/23 財經 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 慘過SARS 3月內需業績蒸發368億 04:102020/04/24 財經焦點 和平封院17週年 總統：永願要記住第一線醫護人員付出努力 17:032020/04/24 政治 花旗：熊市尚未結束 04:092020/04/25 全球財經 瑞德西韋失敗！台股反應…散戶驚呆了 00:032020/04/26 財經 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 兩岸熱門新聞 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 MSCI：陸經濟復甦對全球股市影響大過SARS期間 - 兩岸 - 旺報 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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