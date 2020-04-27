北市林森北路錢櫃惡火造成5死、1命危、48人輕重傷，檢警消初步調查後，認為錢櫃將5大消防設備關閉造成消費者避難不及，是嚴重人為疏失。警方26日將錢櫃幹部、員工、所有承包商共17人帶回警局偵訊後，其中一名王姓管線承包商才坦承，早在3月間錢櫃就叫他關掉消防設備，他照做後也有回報，對於釀成大禍後悔不已。檢警將再深入追查起火原因及相關責任。

錢櫃為了新增2部電梯，昨日由新北市中和一家承包商派工人到5樓 進行地板打洞前置作業。業者表示，與錢櫃簽有合同，但不知錢櫃是否有向市府提報施工防護計畫。她得知發生火警後立刻趕到現場，聽工人說當時即看到火光且聞到異味，認為外界在無查證下就懷疑是工 人導致起火，覺得既無奈又委屈。

警方調查，該承包商由王姓工頭找來8名工人到錢櫃施工，現場並有錢櫃黃姓員工負責監工。據了解，案發後，錢櫃一度無人願意出面向警方說明，不負責任的態度讓警方大為光火，後來才由負責早班的張姓女副理到警局應訊，警方再將黃姓員工、郭姓工務駐店人員等約談到案。

消防局火場調查人員昨日下午帶著王姓等9名工人、錢櫃主管重返 5樓起火點，調閱店內監視器畫面，並一一仔細詢問案發時每個人的位置與目擊經過。9人都向警消表示，當時在施工處的斜對面看到有火光冒出，立即告知錢櫃員工，否認與施工有關，更沒有關閉消防設備 。

檢警昨晚勘驗監視器畫面，證實是5樓的儲藏室起火，初步排除是施工所導致，並發現擴增電梯中的消防、水電等工程是由其他廠商承包，昨雖未到場施工，但仍將所有工人全部通知到案說明。其中另名王姓管線工人才坦承3月就將消防設備關閉，也有向錢櫃幹部回報，但沒想到竟發生如此嚴重的意外。

台北地檢署昨指派4名檢察官組專案偵辦，並前往醫院相驗死者， 同時到警局就訊相關人，釐清責任歸屬，訊後諭令3名錢櫃幹部25萬元交保；檢警消今天也將重回現場勘查，調查起火真正原因。

(中時 )