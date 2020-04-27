4/27-5/3｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

周揚青「毀滅式分手」羅志祥引爆話題，星座專家唐綺說，這就是星象「冥王星逆行」所帶來的震撼，因為冥王星和「權貴、掌權者、富豪、性、醜聞、大筆金錢」有關，本來暗中行事的「高人們」忽成風口浪尖上的主角。周揚青分手文就是最好的印證。不過，唐綺陽驚吐一句 ：「5/14前還沒木冥入相前大家還有心情講八卦，五月中後就被世界大事牽引」，她要大家珍惜壓力還算緩解的此刻。

唐綺陽說明，四到七月屬於金星雙子時節，意味著「自我價值，能靠文字、語言建立」，剛好周揚青「瞬間吸粉」的分手信，就是最好的寫照。先不論羅志祥、周揚青的感情是非，唐綺陽說，周小姐分手文的文筆有瞬間吸粉的功效，從此令人刮目相看「新星誕生」，「說話與作文能力」這麼重要，力量之大，足令生死立判。但唐綺陽提醒，「意思特別容易被曲解或錯誤解讀，之所以如此，有可能無心，也有可能出於故意，足使人看清人性」。

唐綺陽給大家建議，不要輕易被風向帶走，也切勿人云亦云，滿足好奇心也多點同理心，八卦之餘，也能理解每個人都有不想被提起的蠢事，或想忘掉的過去，若能「得饒人處且饒人」，下回自己逆行時上天也必有回報，存點口德，既保有修養又利於修行，何樂不為。

水星在周五前「於牡羊最後衝刺」，意味說話、溝通方式或發文充滿「砲轟感」，火藥味十足，非常犀利或充滿攻擊性，使得交情、形象破壞一瞬間。周五（5/1）水星進金牛，適合檢視財產、進行務實評估的時機，思考如何省錢也能過好日子。

接下來要進入「土星、金星、木星陰影期」，逆行就是會讓人想起過去，忍不住講起過往辛酸，那些老掉牙的故事。唐綺陽說，金星5/14逆行雙子，將聊起過去的感情八卦（不堪也可能起底）；木星逆行魔羯，則會讓關於「政治人物、政局」的大動作，或事件後座力由此展開，失業倒閉潮、依賴架構崩塌之災事恐難避免，自要做心理準備，小心應對；土星逆行水瓶，反省社群或群體的負面事件，拿出辦法來制止。

唐綺陽更是驚悚預告 ：「5/14前還沒木冥入相前大家還有心情講八卦，五月中後就被世界大事牽引，珍惜目前壓力還算緩解的此刻吧。」

重要星象：冥王星逆行，水星金牛，金、木、土陰影期。

工作注意↓

白羊：表現出色成為黑馬，受長官青睞

雙子：進度突飛猛進，決策誠服眾人

巨蟹：有女性前輩的貴人出現

獅子：遇到厲害角色，刺激你更進步

桃花注意↓

金牛：先別要求太多，咄咄逼人會有反效果

處女：面對感情寂寞，要靠自己去填補

天蠍：當心別說錯話，免得撒嬌變挑剔

水瓶：溫合一些別著急，能夠讓人注意你

財運注意↓

魔羯：避免粗心造成損失，有問題要處理

雙魚：需要調錢，或者別人找你調錢

健康注意↓

天秤：當心肢體扭傷，動作前請做好暖身

射手：天氣多變化，要注意心血管問題

「冥王星逆行」所帶來的震撼，周揚青分手文就是最好的印證。不過，唐綺陽驚吐一句 ：「5/14前還沒木冥入相前大家還有心情講八卦，五月中後就被世界大事牽引」。（圖//摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)