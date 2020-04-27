北韓領導人金正恩許久未公開露面，生死行蹤成謎，美媒盛傳他已經成為植物人，也有報導說他在躲新冠肺炎，南韓方面則堅稱金正恩身體狀況良好。南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁26日向美國媒體透露，金正恩仍「活著而且狀況很好」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，文正仁表示，南韓政府堅信金正恩活著，而且狀況很好。金正恩4月13日以來一直待在東部海岸度假勝地元山（Wonsan）地區，目前為止，尚未發現北韓有任何可疑動作。

金正恩4月15日缺席祖父金日成的冥誕紀念活動後，引發外界對他健康狀況的揣測。根據北韓官媒報導，金正恩最後一次消息是4月11日主持朝鮮勞動黨中央政治局會議。

總部位於南韓首爾、由脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）網站21日引述北韓內部的不知名消息來源說法，金正恩12日接受心血管手術後正在復原。

CNN隨後報導引述知情美國官員說法，金正恩在手術後就處於病危狀態。

(中時電子報)