敦睦艦隊士官兵染疫，讓台灣防疫長城一夕崩塌，國防部卻始終說不清楚疫情破口真相。為了釐清原貌，立法院國防委員會國民黨籍召委呂玉玲提案召開祕密會議，調閱敦睦艦隊的「航舶日誌」及「船位描跡紀錄」等4大機密關鍵文件。有立委更希望進一步確認艦隊航跡及進行何種操演，「這攸關南海主權爭議，相當敏感。」。此外，雖然敦睦艦隊支隊長陳道輝一肩扛下責任，但由於他自陳「記憶混淆」說法反覆，也掀起了軍方派系內鬥的陰謀論！

敦睦艦隊染疫風暴持續延燒，軍方「問到哪、講到哪」，尚未完成調查，就忙著找人扛責；朝野立委翻白眼之餘，更忙著自扮柯南，直接向軍方要資料拼湊原貌。

在敦睦艦隊18日傳出確診案例後，國防部緊急召回敦睦艦隊所有官兵逾700人採檢並隔離檢疫。（圖／報系資料照）

雖然蔡英文總統震怒，要求軍方說出真相，不過，至今案情仍陷於五里霧中，甚至可能永遠石沉大海。一名知情人士向本刊透露，國防部在疫情爆發後，未立即查扣艦隊的「副長朝令」、「航舶日誌」、「理事官紀錄簿」及「船位描跡紀錄」，關鍵證物疑已遭竄改，「真相不知在哪裡？」

呂玉玲說明，她提案調閱的「副長朝令」是由副艦長在艦隊航行過程中，每日清晨向官兵轉達上級單位紀錄，釐清防疫指示。「航泊日誌」是指船在海上，航行值更官每天記載的船上大小事送艦長批閱紀錄，可佐證敦睦艦隊官士兵健康狀況。其次，「理事官記錄簿」，是指艦隊理事官在船舶靠港後的記錄，可釐清官兵放假下船疑點。至於「船位掃描記錄」，則是詳細記載航程，有助釐清此次任務引發任務爭議。

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(中時電子報)