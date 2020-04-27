為釐清敦睦艦隊染疫案真相，4月23日，立法院國防委員會臨時變更議程，邀請軍方報告。儘管國防部長嚴德發信誓旦旦強調，軍方絕不護短，但朝野立委輪番提問：「國防部是要求艦隊有人發燒即返航，還是有疫情才返航？」「敦睦艦隊支隊長陳道輝執行機密任務過程中，是否曾違反防疫規定？」「究竟誰下令4月14日支隊可放假？」等疑點，海軍與國防部官員的答覆卻前言對不上後語，讓一票立委猛搖頭。

眼見軍方「雞同鴨講」，國民黨籍召委呂玉玲提案由立法院籌組調閱小組，召開祕密會議，調閱詳細記載敦睦艦隊航程的「航舶日誌」和「船位描跡紀錄」等關鍵文件，以追查敦睦艦隊除了造訪帛琉，究竟還跑去什麼地方等疑點。

「必須釐清敦睦艦隊回程時，尤其經過太平島海域時的方位航向、及距離周遭他國船隻的相對位置。」一位不具名立委強調，由於太平島及附近島嶼的歸屬權，關係到南海主權爭議，牽動大陸與菲律賓等東南亞多國的利益，「敦睦艦隊跑過哪些地方，真的很敏感。」該立委進一步說明，前總統馬英九在任時，曾計劃前往太平島，曾遭美方強烈反彈；現今美中關係緊張，美方卻默許台灣艦隊前往太平島巡航，甚至可能進行某種程度的互動，「若能查明敦睦艦隊的航跡，除了可以追究疫情爆發的過程，也攸關兩岸局勢及國際外交動態。」

遭調離現職的支隊長陳道輝（右），與哥哥陳道興（左）都在海軍服役。陳道輝疑因受施壓，推翻自己「以性命擔保有回報發燒案例」的說法。（圖／報系資料照）

「國防部態度不夠誠懇！」呂玉玲不滿地指出，4月20日，國防部原先同意視訊連線說明，當晚卻推託「疾管署反對」，遭疾管署否認後，隔天國防部又改口「當事人拒絕連線」，「不過當日傍晚，我又收到訊息指稱，陳道輝（敦睦艦隊支隊長）不排斥在立法院發聲，卻遭軍方要求封口，感覺他壓力很大。」4月22日，呂玉玲得知陳道輝同意電話報告時，驚訝之餘也佩服陳道輝的勇氣。

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(中時電子報)