知情人士表示，敦睦艦隊支隊長陳道輝上週三（4月22日）在立法院發聲後，陳道輝從得知敦睦艦染疫以來的難過緊繃情緒稍得到抒發，當晚終能小睡片刻，但軍方仍要求他別再對外發言，還告知僅暫時調離現職，風平浪靜後就能官復原職。值得注意的是，海軍大老、今年92歲的前海軍總司令葉昌23日接受《中國時報》採訪時替被調離現值的陳道輝、高家濱（艦指部指揮官）兩位海軍優秀將領懲處調職很難過，他說能當到海軍作戰指揮官，敦睦支隊長，都是海軍最優秀的將領，培養海軍將領很不容易，這次被拔掉，海軍人才恐將斷層20年。

然而，陳道輝的友人認為，軍方所謂陳未來能官復原職，只是安撫陳道輝緩兵之計，目的是要讓陳道輝扛責。對此，軍方人員透露，由於海軍副司令梅家樹對陳道輝算是照顧，陳道輝也相當自責連累部屬，因此他在4月23日改口承認「沒回報」、「決定放假」，一肩扛起責任，確實有可能在保護長官，但仍不能排除陳道輝確有指揮疏失的可能性。

「敦睦艦隊支隊長角色日益吃重，若想當海軍司令，都得先擔任過支隊長，已經成慣例。」軍事評論家施孝瑋指出，受到兩岸關係影響，海軍軍艦大多只能在台灣的航空識別區內活動，敦睦艦隊支隊卻是例外，「敦睦艦隊支隊原本只是提供應屆海官生遠航訓練，近年開始肩負交流友邦的外交重擔，由於事關國防及外交，出發前必須經過總統親自拍版，支隊長人選更是重中之重，因為若順利完成任務，未來支隊長就可能成為海軍司令的候選人。」

一名軍方人士透露，參謀總長黃曙光在海軍總司令任內，拍版由陳道輝出任敦睦艦隊支隊長，可見陳道輝不僅頗受官兵愛戴，也極度獲得黃曙光欣賞。「不過，這次遭到調職懲處的海軍艦隊指揮部前指揮官高嘉濱，才是黃曙光的真正嫡系，高嘉濱過去曾出任海虎潛艦艦長，適逢國軍推動潛艦國造，原先前程一片看好。說實在的，這二名黃曙光的愛將（陳道輝、高嘉濱），只是執行命令者，如今卻同時中箭下馬，其中必定關係到軍方的權力鬥爭。」

本刊調查，軍方內部近日傳出「有人想拔除黃曙光在海軍勢力」、「防火牆決定力保海軍司令劉志斌」等陰謀論。雖然劉志斌日前透過錄影公開致歉，也澄清是自主隔離，絕非刻意神隱；不過，海軍高層眼見部屬遭受懲處，卻多日一語不發，也引發「棄車保帥」的非議。

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(中時電子報)