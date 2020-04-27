據悉，敦睦艦隊爆發疫情後，民進黨初步定調，蔡英文雖是三軍統帥，但完全尊重國防部專業判斷；至於國民黨要求與敦睦艦隊醫官、支隊長陳道輝視訊連線，國防部認為有「公審醫官」疑慮，因此礙難接受。然而，由於國防部及海軍說法每日數變，引發全民憤慨，綠營立委私下也對軍方頗有微詞，積極向軍方索取資料，爭取民意認同。

民進黨立委趙天麟說，敦睦艦隊返航後要遞交一份「海事衛生申明書」給國軍高雄總醫院左營分院，審視包括「航行中是否發現有疑似傳染病患者」、「現在船上有無病患」及「船上有無其他足資傳播疫情之事實」等項目，艦長和醫官必須簽名申明「回答均屬實情」，只要查驗該文件，即能證明海軍是否「隱匿」疫情。

國防部長嚴德發（左）雖然多次為國軍染疫事件道歉，但至今國防部仍無法提供完整的資料交代敦睦艦隊航行路線或艦上官兵當時的健康狀況。（圖／黃耀徵攝）

不過，趙天麟在調閱相關文件時，國防部一下子說文件還放在船艦上，一下子又說文件在某個人車上，連他在國防委員會質詢時氣到拍桌，海軍副司令梅家樹還是拿不出來，當時站在備詢台上的國防部長嚴德發，卻只能無奈回應「改進」、「國軍通報機制完全失靈」。另一名英系立委也痛批，整起事件根本「荒腔走板」，國防部應該徹底檢討危機應變機制，否則連執政黨立委都很難替軍方緩頰。

全球壟罩新冠肺炎時，敦睦艦隊臨危授命訪問友邦，同時執行巡曳太平島海疆的機密任務，如今官兵的辛勞卻付諸流水，更再度凸顯軍方虛應故事、爭功諉過的積習，國防部若想喚回國人信心，只有儘速查明真相，別再官官相護，才是不二法門。

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(中時電子報)