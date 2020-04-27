據悉，敦睦艦隊爆發疫情後，民進黨初步定調，蔡英文雖是三軍統帥，但完全尊重國防部專業判斷；至於國民黨要求與敦睦艦隊醫官、支隊長陳道輝視訊連線，國防部認為有「公審醫官」疑慮，因此礙難接受。然而，由於國防部及海軍說法每日數變，引發全民憤慨，綠營立委私下也對軍方頗有微詞，積極向軍方索取資料，爭取民意認同。
民進黨立委趙天麟說，敦睦艦隊返航後要遞交一份「海事衛生申明書」給國軍高雄總醫院左營分院，審視包括「航行中是否發現有疑似傳染病患者」、「現在船上有無病患」及「船上有無其他足資傳播疫情之事實」等項目，艦長和醫官必須簽名申明「回答均屬實情」，只要查驗該文件，即能證明海軍是否「隱匿」疫情。
不過，趙天麟在調閱相關文件時，國防部一下子說文件還放在船艦上，一下子又說文件在某個人車上，連他在國防委員會質詢時氣到拍桌，海軍副司令梅家樹還是拿不出來，當時站在備詢台上的國防部長嚴德發，卻只能無奈回應「改進」、「國軍通報機制完全失靈」。另一名英系立委也痛批，整起事件根本「荒腔走板」，國防部應該徹底檢討危機應變機制，否則連執政黨立委都很難替軍方緩頰。
全球壟罩新冠肺炎時，敦睦艦隊臨危授命訪問友邦，同時執行巡曳太平島海疆的機密任務，如今官兵的辛勞卻付諸流水，更再度凸顯軍方虛應故事、爭功諉過的積習，國防部若想喚回國人信心，只有儘速查明真相，別再官官相護，才是不二法門。
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(中時電子報)
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