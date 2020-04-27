羅志祥（小豬）與前女友周揚青情纏9年，女方卻於日前在微博自曝分手、還控訴多項醜事，讓他形象崩毀。據悉，為圓羅媽媽心願，40歲的羅志祥預計今年迎娶周揚青，更準備砸下百萬元，在婚前重新裝修位於台北市內湖區的豪宅，但如今他感情、事業及家庭全落空，還成了人人喊打的過街老鼠。

羅志祥與周揚青交往九年未能開花結果，分手還分得頗為難看。（圖／周揚青微博）

羅志祥與周揚青交往期間，曾多次傳出婚訊，二○一三年小豬砸下兩億兩千萬元，買下台北市內湖「文心AIT」兩戶豪宅，五年後再以兩億七千萬元，買下同棟大樓另外兩戶。當時外界解讀為「豬揚戀」好事不遠，將選在周揚青三十歲生日當天完婚，但遭到小豬公開否認。

位於內湖的「文心AIT」，據悉羅志祥不但買了四戶，還砸數百萬裝潢想打造結婚新房，卻在施工前夕臨時喊卡。（圖／翻攝自google map）

另外，羅志祥更傳出有意在今年成婚，但如今遭周揚青逆襲控訴種種劣跡，昔日備受祝福的戀情，如今已成泡影。據悉，去年底羅家找設計師商討重新裝潢，透露要為羅志祥跟周揚青設計結婚新房格局，預計砸下數百萬元預算、今年初開始施工，不料卻在動工前夕臨時喊卡，如今分手新聞曝光，才知道主因是婚事告吹。

周揚青指羅志祥與旗下女藝人有不正常男女關係，外界矛頭全都指向他公司唯一的女藝人愷樂，她還點名網友建議要「蝴蝶去檢查身體」。（圖／報系資料庫）

周揚青指羅志祥與旗下女藝人有不正常男女關係，外界矛頭全都指向他公司唯一的女藝人愷樂，她還點名網友建議要「蝴蝶去檢查身體」。（圖／周揚青微博）

二○○五父親過世後，羅志祥就和媽媽相依為命，對於緋聞一概不認。與周揚青交往後，羅志祥不甩外界唱衰，讓女友不只「扶正」獲得歌迷認同，羅媽媽也被性格直率的她給收服。在羅媽媽聲聲催促下，事業穩固的羅志祥，終於決定在四十歲將周揚青娶進門，未料婚沒結成，還因個人行為，讓女友失望透頂。

羅媽媽與周揚青感情很好，私下就是以「媽媽」稱呼，一度被認為當羅家媳婦當定了。（圖／羅媽媽微博）

四月二十三日，周揚青在微博自爆因為看了羅志祥的手機，發現他除了有另一支把妹手機，還經常約不同女生回房，甚至和朋友一起進行「多人運動」、與旗下女藝人及化妝師有不正常男女關係等，種種罪狀，讓羅志祥瞬間從天王變成渣男。

上周周揚青在微博自爆因看了羅志祥的手機，發現他的渣男行徑而決定分手。（圖／周揚青微博 ）

周揚青發文後引起軒然大波，約三個小時後，羅志祥才發了篇不痛不癢的回應，表示「很多事不是隻言片語就可以去說清楚……」讓外界看了更為惱怒。直到四月二十四日凌晨五點，羅志祥才正式向周揚青、以及被他欺騙過和不尊重過的所有女性道歉，雖然他表示會承擔一切後果，但似乎已難止血。

在周揚青千字分手文公布後的隔天凌晨5點，小豬又於IG、微博同步發文，公開向前女友鄭重道歉。（圖／羅志祥微博）

而豁出去的周揚青更沒在客氣，不只發文「分手後馬上去檢查（性病）」，還扯出羅志祥唯一簽約的女藝人愷樂是小三等疑雲。隨著各方爆料愈來愈多，周揚青的火力更為猛烈，如今羅志祥別說結婚，種種桃色劣跡，恐已經讓他名譽掃地、難以挽回。

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(中時電子報)