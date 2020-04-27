《The King：永遠的君主》是李敏鎬退伍後的首部作品，劇中他文武雙全，騎白馬和划雙槳艇的英姿迷倒一眾少女。李敏鎬透露開拍前上了各種課程，「要學的東西很多，沒課的時候，我通常癱在家中。」李敏鎬表示他壓力大或是用腦過度的時候，會頭痛想睡，而他也真的會跑去夢周公，「一覺醒來後壓力舒緩了，身體狀態也會變好。」
李敏鎬今年已三十二歲，被問到邁入三字頭的感想，他笑答：「持續疲倦著。」李敏鎬一天可睡六個小時左右，但這時間對他來說顯然不夠，休假日都窩在家補眠，而提及一天當中的「小確幸」，李敏鎬也老實承認，是講完「大家辛苦了」、準備下班的時候。
他的感情觀也隨著年紀增長而改變，「二十多歲的時候，對待愛情，我是很熱情的。」但他現在覺得談戀愛是件困難的事，也能理解為何有人說年紀越大越難陷入愛情，他很擔心自己能否像以前一般的熱情，但即時如此，李敏鎬還是很期待下段感情的到來，也好奇自己會陷入一段怎樣的愛情。
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(中時電子報)
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