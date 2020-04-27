李敏鎬繼2013年的《繼承者們》之後，二度與知名編劇金銀淑合作，在《The King：永遠的君主》飾演大韓帝國理科型男皇帝「李袞」。其實韓劇中的高顏值君王不少，金秀賢曾在《擁抱太陽的月亮》飾演朝鮮君王李暄，該劇創下42.2%的最高單集收視率，52.59%的最高瞬間收視，被韓國媒體譽為「國民電視劇」，金秀賢也藉由該劇獲得百想藝術大賞電視部片最佳男主角。

劉亞仁在2013年於《張玉貞，為愛而生》飾演格性殘酷的第19代朝鮮君主肅宗，2015年又於SBS創社25周年大戲《六龍飛天》演出朝鮮第三代君王太宗，他和金秀賢同樣以君王角色獲得百想藝術大賞視帝。

而李準基在《步步驚心：麗》中演出四皇子王昭，他本身對皇位並無想法，但為了改變手足相殘的悲劇，決心成為皇帝，其後登基為光宗，雖然這齣戲在韓國收視普通，但在台灣及大陸均造成不小迴響，李準基與女主角IU這對「四樹CP」在台灣見面會合體演出，更是搶盡媒體版面。

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(中時電子報)