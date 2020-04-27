小甜甜和王少偉多年前傳出緋聞後，外界要兩人「在一起」的聲浪一直沒停過。3月26日，本刊直擊兩人相約露天咖啡座，小甜甜大半時間都在猛滑手機，把王少偉晾在一旁，心情HIGH了才拉他來個自拍。

（圖／本刊攝影組）

小甜甜喝飲料時，嘴巴被杯緣撐大，活像隻正在看手機的章魚，不然就是使出吃奶力氣癟嘴，表情十分有戲。接著輪到王少偉來個嘴歪眼斜裝可愛，兩人接力挑戰鬼臉放送，默契十足，真的可以好好考慮對方一下啦！

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(中時電子報)