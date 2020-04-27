小甜甜、王少偉 擠眉弄眼喝「咖灰」 07:222020/04/27 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／本刊攝影組） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小甜甜和王少偉多年前傳出緋聞後，外界要兩人「在一起」的聲浪一直沒停過。3月26日，本刊直擊兩人相約露天咖啡座，小甜甜大半時間都在猛滑手機，把王少偉晾在一旁，心情HIGH了才拉他來個自拍。 （圖／本刊攝影組） 小甜甜喝飲料時，嘴巴被杯緣撐大，活像隻正在看手機的章魚，不然就是使出吃奶力氣癟嘴，表情十分有戲。接著輪到王少偉來個嘴歪眼斜裝可愛，兩人接力挑戰鬼臉放送，默契十足，真的可以好好考慮對方一下啦！ （圖／本刊攝影組） 更多 CTWANT 報導 （圖／本刊攝影組） 宇宙人方Q 新造型撞臉陶子 【人生廚房】潘秉新：李紹康 70歲打前鋒 (中時電子報) #小甜甜 #王少偉 #緋聞 #自拍 #咖啡 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾瑶窩店裡煮咖啡粉絲大驚喜 04:102020/04/23 娛樂新聞 400次咖啡爆紅 飲料業者開賣 04:102020/04/23 時尚消費 台中傳漏網足跡！ 咖啡廳業者通報確診海軍曾光顧 13:492020/04/23 生活 確診兵清水喝咖啡 業者急通報消毒 04:102020/04/24 地方新聞 喝咖啡染疫變重症！ 旅行社主管裝葉克膜 指揮中心證實 11:142020/04/24 生活 cama café發振興券 3000元線上發送中 18:252020/04/24 消費 安心亞撇緋聞切割小豬 04:102020/04/25 娛樂新聞 跟風400次咖啡療癒 Ella一次OK Hebe奶洗地板 04:102020/04/25 娛樂新聞 400次咖啡掀風潮 咖啡餐廚用品遭掃貨 04:102020/04/25 時尚消費 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 10:062020/04/26 星光 娛樂熱門新聞 周揚青不能忍！起底羅志祥多人合照 身旁總是「她」 - 新聞 照片曝光！辣模潘南奎花10億整成Angelababy 慘遭老闆一拳打歪 - 娛樂 沒結婚不算出軌？她挺羅志祥「玩了也有給錢」遭轟爆 - 娛樂 周揚青背景多硬？找嘸老總爸資料 網曝：查不到才恐怖 - 娛樂 羅志祥道歉、愷樂認錯後...周揚青首發聲 藏符號有玄機 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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