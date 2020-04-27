樂團「宇宙人」的貝斯手方Q，因疫情閉關在家期間，竟將宇宙人11年前的〈要去高雄〉MV，搞笑自製「學長亂入版」，算是彌補他當年還沒加入宇宙人，無法參與MV演出的缺憾。

（圖／相信音樂提供）

雖然成品只有短短36秒，卻充滿亮點，除了影片中的方Q「下半身失蹤」令人笑噴，他戴上粗框眼鏡、隨意綁起長髮的新造型，更與主持天后兼作家的陶晶瑩撞臉，相似度高達九成九，讓「學長亂入版」MV，險些變成「隔壁校的學姐亂入版」。

（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

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(中時電子報)