宇宙人方Q 新造型撞臉陶子 07:222020/04/27 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最右邊只有半截身體者為方Q。（圖／翻攝自宇宙人臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂團「宇宙人」的貝斯手方Q，因疫情閉關在家期間，竟將宇宙人11年前的〈要去高雄〉MV，搞笑自製「學長亂入版」，算是彌補他當年還沒加入宇宙人，無法參與MV演出的缺憾。 （圖／相信音樂提供） 雖然成品只有短短36秒，卻充滿亮點，除了影片中的方Q「下半身失蹤」令人笑噴，他戴上粗框眼鏡、隨意綁起長髮的新造型，更與主持天后兼作家的陶晶瑩撞臉，相似度高達九成九，讓「學長亂入版」MV，險些變成「隔壁校的學姐亂入版」。 （圖／翻攝自陶晶瑩臉書） 更多 CTWANT 報導 納豆準岳母 激似富貴版小S 【國防布難掀2】國防部狂唬爛 支隊長扛封口壓力連線 (中時電子報) #宇宙人 #MV #貝斯手 #方Q #新造型 #陶子 #陶晶瑩 也許您會感興趣 推薦閱讀 台康、寶齡 合推新冠快篩劑 04:102020/04/23 證券．權證 柯佳嬿曝停工一年心路歷程 「聆聽心裡的聲音」 11:012020/04/24 娛樂 目擊60艘UFO排直線升空？英國人嚇傻 16:142020/04/24 搜奇 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 方泂鑌居家防疫做蛋糕！被拱辦音樂會「好像不錯」 17:122020/04/24 娛樂 教廷：教宗方濟各短期內沒有訪大陸計畫 20:182020/04/24 國際 福營國中自製2000防疫面罩贈院方 百學生為醫護打氣 23:062020/04/24 生活 瑞德西韋效果差 英特爾財測欠佳 台股下周季月線橫盤整理 04:092020/04/25 財經要聞 協議將屆滿10年 疫情增添變數！ECFA難續 官方悠哉業者剉 04:102020/04/25 兩岸要聞 淡水大拜拜取消 加碼捐救護車 04:102020/04/25 地方新聞 娛樂熱門新聞 周揚青不能忍！起底羅志祥多人合照 身旁總是「她」 - 新聞 沒結婚不算出軌？她挺羅志祥「玩了也有給錢」遭轟爆 - 娛樂 羅志祥扶正愷樂？事業全毀？命理師直斷豬蝶發展 - 娛樂 女兒爆乳幫慶生 李連杰罕曬合照...58歲利智正面曝光 - 娛樂 周揚青背景多硬？找嘸老總爸資料 網曝：查不到才恐怖 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。