納豆的女友、「國光女神」陳依依，外型甜美、身材火辣，不但擁有32E的傲人上圍，更有著中山醫藥大學高學歷。27歲的她，憑著清晰口條和機智的反應，經常出現各大綜藝和談話性節目，十分受到觀眾喜愛。

日前陳依依為提前慶祝母親節，帶著媽媽一起上通告，兩人合照一出，讓大家都驚呆了，因為芳齡48的依媽，身材臉蛋皆保養得宜，完全不像是已有4個孩子的媽，根本就是富貴版小S，讓人不禁讚嘆「有其母必有其女」，依媽的基因太強大啦！

徐媽媽與小S（圖／翻攝自小S臉書）

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(中時電子報)