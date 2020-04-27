新冠肺炎高風險族群不再只局限於高齡人士，美國醫院近期發現，愈來愈多年輕新冠患者因中風喪命，顛覆過去高齡患者死亡風險較高的認知。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國新冠肺炎疫情最嚴重的紐約，當地醫院近期發現愈來愈多年輕、中年新冠患者因中風喪命，目前官方尚未有確切統計數據，不過3家大型醫學中心正準備聯合公布臨床發現的腦中風報告及數據，已知每一間醫學中心都有幾十個案例。

曼哈頓（Manhattan）西奈山醫院（Mount Sinai hospitals）之一的貝斯以色列醫院（Beth Israel Hospital）醫生歐克斯利（Thomas Oxley）表示，他掃描一名中風患者的病歷，患者沒有慢性病史，整體而言身體沒有不適，只是突然間就開始說話不順，身體歪向一邊，他來到醫院後確診新冠肺炎，讓他驚訝的是，該名患者只有44歲，更讓他驚訝的是，當他拿器具清除患者腦部血管血塊時，周圍馬上形成了其他血塊，連歐克斯利都驚呼，這輩子沒看過這種事，「這真是瘋了。」

貝斯以色列醫院近期收治了好幾名30至40歲中風病患，過去發生嚴重中風的患者，年齡中位數為74歲。

擁有14間醫學中心的傑佛遜大學醫院（Thomas Jefferson University Hospital）體系及紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）表示，過去3周他們為12名新冠患者治療腦內血液阻塞，當中40%年紀不到50歲。

傑佛遜大學醫院神經外科醫師賈布爾（Pascal Jabbour）及紐約大學朗格尼醫學中心神經放射學助理教授拉茲（Eytan Raz）表示，新冠患者出現中風現象顛覆了傳統想像，以年齡分布來看，過去大血管阻塞患者中，60歲算是年輕的，不過最近卻出現許多30至50歲的患者。

(中時電子報)