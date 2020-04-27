小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】英首相強森 今日復工

英國首相辦公室發言人昨天證實，英國首相強森（Boris Johnson）治療加休養整整超過3周後，27日將重返工作崗位，比原定時間提早。他缺席期間的代理人外務大臣拉布說，強森「迫不及待」全面復工，而強森的復出有助於「提振政府與英國的士氣」。

【2】只禁酒店舞廳 KTV成大漏洞

錢櫃KTV昨發生大火，造成5死慘劇，除暴露出業者只為賺錢，輕忽公安罔顧人命的老問題，另也凸顯政府在防疫嚴峻期間，雖對全台酒店、舞廳祭出「停業令」，卻對KTV網開一面，政府若不重視防疫管控，難保KTV會形成防疫破口。

【3】川普推特預測 新冠奇蹟般結束

美國總統川普首度缺席疫情新聞發布會。25日透過推特，直接宣告疫情簡報玩完了！川普25日推文說：「不入流媒體（Lamestream Media）只問充滿敵意的問題，又拒絕正確報導實情或事實，那開白宮新聞記者會又有什麼意義？他們得到破紀錄收視率，美國民眾卻只接收到假新聞。根本不值得花時間和精力。」川普還在推特稱，新冠開始於一個中國人，將會奇蹟般結束。

【4】人大常委會議在京召開 全國兩會擬朝視訊規畫

第13屆人大常委會第17次會議26日下午在北京登場，會議審議關於13屆全國人大三次會議召開時間的決定草案之議案，預計29日將公布13屆全國人大三次會議召開時間，屆時大陸全國兩會開會日期也將隨之揭曉，預料可望在23或24日開幕。會議採取全視訊或是現場出席與視訊出席相結合方式舉行，在西方國家究責聲浪不斷下，北京刻意低調，避免各國忙著防疫的同時，給予外界高調舉辦會議觀感。

【5】愷樂道歉文被批沒誠意 明天停工《娛百》

羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，女方23日以「千字分手信」指控小豬劈腿約炮、多人運動、與旗下女藝人有長期不正當的男女關係，線索直指愷樂，周揚青甚至爆料愷樂有男友還出軌小豬，轟愷樂「在外裝純情私下當p友」；繼羅志祥25日凌晨道歉後，愷樂同日深夜11點多終於打破沉默，以32字向周揚青道歉，間接默認所有指控。

(中時電子報)