美國杜蘭大學後衛海陶爾(Teshaun Hightower)在宣布投入NBA選秀後僅1周就被逮捕，遭控告謀殺、恐嚇、持槍傷害。死者是24歲的隆恩(Devante Anthony Long)。海陶爾上周六被抓進看守所，隔天校隊聲明將他逐出。

此案發生於本月8日的喬治亞州，包括海陶爾在內的嫌犯共有6名，其中1名是海陶爾的兄弟，目前仍在逃。海陶爾曾是喬治亞大學球員，後來轉到杜蘭大學，受害者隆恩受槍傷後送醫不治，

海陶爾身高196公分，是杜蘭大學得分主力，場均15.9分、4.6籃板。他於18日宣布投入NBA選秀，並引用聖經約翰福音說：「勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？」那時候隆恩已經被殺。

NBA由於新冠肺炎疫情而將選秀延後到8月。基於無罪推定，未審判之前都不能說海陶爾是殺人犯，但已有網友譏諷他是名副其實的「射手」。

(中時電子報)