台北市錢櫃林森店昨（26日）上午發生嚴重火警，共造成5人死亡、50餘人輕重傷，但台北市長柯文哲卻在5小時後才現身。議員游淑慧拿出數據打臉，前市長郝龍斌8年任期內，因火災而身故者共63人，但柯5年任期已有80人，直言市政問題被遮掩、忽略，「可憐的台北，我們還有市長嗎？還是只剩副市長！」

這起火警發生在昨日上午10時57分，火勢約於11時30分撲滅，副市長黃珊珊於中午抵達現場視察，但柯文哲卻在5小時後才現身，引發外界質疑。柯對此表示，自己在屏東縣枋寮鄉做市政交流。

游淑慧表示，若不是因為新冠疫情讓人潮減少的話，昨日火災的傷亡必定更為慘重！3月14日萬華火警才剛奪走6條寶貴生命，接二連三的重大火災，讓她忍不住問：「北市的消防公安出了什麼問題？」

游淑慧貼出數字，痛批柯文哲已無心市政。（圖／臉書）

游淑慧貼出統計數字，指出柯5年任期火災死人數，比郝龍斌8年總和還高36％，「每年的公安消防預算，都花到那了？」她並指出，火災死亡人數已亮紅燈，但4月22日才召開的府級公安會報，消防安全設備檢查的不合格率，卻都是漂亮數字、呈綠燈指標，「所以呢？誰的錯、誰說謊？還是市民要自認倒霉！」

她表示，由於柯有高度政治新聞性，所以許多市政問題都被遮掩、忽略，教育、公安、經濟等所有指標都下滑，「無連任壓力的柯文哲、急著培養接班人的柯文哲，這1年4個月來更是無心市政。」指柯忙著變身為台灣民眾黨的柯主席，忙著和立委蔡壁如南下高雄拼政治 、湊熱鬧。

「可憐的台北，我們還有市長嗎？還是只剩副市長！」游淑慧呼籲柯文哲別忙著提前放手給接班人，「台北不是你們能自我感覺良好的布局交棒！」台北市政一再出包，黃珊珊接班布局變成「吃緊弄破碗」事小，賠上台北市民的權益和安全才是大事！

游淑慧發文。（圖／臉書）

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(中時電子報)