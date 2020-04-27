靜宜大學今年成立「職涯發展暨產業促進處」，整合原就業輔導、產業學院及創新育成中心等單位，以「就業輔導與媒合」、「實習及培訓」及「創業與創新」為三大主軸。（陳世宗攝）

靜宜大學協助學生從零哩啟航，透過整合興趣探索、學習規劃、實習橋接與就業媒合，以四年一貫就業培力，培育有準備的社會新鮮人，成為社會所用的好人才。（陳世宗攝）

靜宜大學職涯元年展，展出《靜宜新秀》刊物、產學合作及學生創業與實習成果，讓學生儲備就業競爭力，成功邁出職場第一步！（陳世宗攝）

靜宜大學以「校園徵才博覽會」，協助學生接軌職場、順利就業！（陳世宗攝）

鳳凰花開、又到畢業的季節！靜宜大學為協助學生自我探索、厚植求職、就業實力及瞭解畢業出路，「職涯發展暨產業促進處」與「蓋夏圖書館」特舉辦「未來的未來─職涯元年展；同時傳遞校方「實習、就業、創業一條龍」成果，協助學生成功邁出職場第一步！

靜宜校長唐傳義指出，根據統計，靜宜學生畢業一年後的中位數薪資約3萬5000元，並逐年創新高，這歸功於靜宜創新策略，培育學生跨域專業，成為產業所需的創新及斜槓人才！

唐傳義說，台灣平均薪資近年來停滯不前，106年全國大學生平均薪資約2萬9000元，但根據「靜宜畢業生流向追蹤」統計，畢業生平均薪資卻從102年起逐年上升、創新高；邁向未來，需有過去的軌跡，靜宜歷年多項指標皆平穩成長，勉勵學生，勇於接受新挑戰，以專業學識及良好態度在職場卡位成功。

靜宜「職涯發展暨產業促進處」處長魏清圳說，該校今年成立「職涯發展暨產業促進處」，整合原就業輔導、產業學院及創新育成中心等單位，以「就業輔導與媒合」、「實習及培訓」及「創業與創新」為3大主軸，提供系統化職輔資源，強化學生軟硬實力，及早進行生涯規劃；讓學生順利投入職場，共創學生、企業與學校3贏，培育優質人才，回饋社會。

「職涯發展暨產業促進處」副處長張愛卿表示，「職涯發展暨產業促進處」協助學生從零哩啟航，透過整合興趣探索、學習規劃、實習橋接與就業媒合，以四年一貫就業培力，培育有準備的社會新鮮人，成為社會所用的好人才。

「閱讀是防疫期間最好的活動！」校方期望透過「未來的未來-靜宜大學職涯元年展」系列活動，展出《靜宜新秀》刊物、產學合作及學生創業與實習成果；還有生涯規劃、履歷自傳、面試、就業與創業、產業介紹等書籍，及電子書、數位閱讀等豐富資源，讓學生瞭解產業，儲備就業競爭力，成功邁出職場第一步

(中時 )